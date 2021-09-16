سياسة
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خلال أيام.. السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه "خلال أيام قليلة سنفتتح أكبر مجمع سجون، مُصمَّم وفقاً لنسخة أمريكية، وسيكون واحداً من بين 7 أو 8 سجون في مصر".
خلال أيام.. السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر
السيسي قال إنه "لا يوجد مفتاح للإصلاح، ولكن يتم عبر منظومة متكاملة"
16 سبتمبر 2021

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح أكبر مجمع سجون في بلاده على الطراز الأمريكي خلال أيام.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، مساء الأربعاء على التليفزيون الرسمي بمصر.

وقال السيسي: "خلال أيام قليلة سنفتتح أكبر مجمع سجون، مصمَّم وفقاً لنسخة أمريكية، وسيكون واحداً من بين 7 أو 8 سجون في مصر".

وأضاف: "لن يكون هناك سيارات ترحيلات (لنقل السجناء)، وإنما حركة محترمة جداً، وإعاشة محترمة ورعاية طبية وإنسانية وثقافية وإصلاحية محترمة جداً".

وتابع: "حتى لو المواطن أذنب فلا يمكن أن نعاقبه مرتين. سنعاقبه مرة واحدة مع توافر حياة وإعاشة آدمية"، ومضى قائلاً: "لا يوجد مفتاح للإصلاح، ولكن يتم عبر منظومة متكاملة".

وفي أبريل/نيسان الماضي قدّرَت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية، مقرها القاهرة) عدد السجون الرئيسية في مصر بـ78، بينها 35 أُنشئَت عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وعادة ما تواجه القاهرة انتقادات محلية ودولية بشأن أوضاع السجناء، لا سيما في السجون شديدة الحراسة، لكنها تقول إنها تراعي حقوق السجناء وتلتزم القانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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