أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس، استئناف تصدير النفط بميناءي السدرة ورأس لانوف شرقيّ البلاد.

وأفادت المؤسسة التي تدير قطاع النفط، في بيان، بـ"استئناف عمليات تصدير الخام بميناءي السدرة ورأس لانوف، بعد إنهاء مجموعة من الشباب اعتصامهم داخل الميناء، الذي استمر أياماً".

وكان محتجون في هذين المرفأين ومرفأ الحريقة يمنعون الصادرات منذ الأسبوع الماضي ويطالبون بوظائف للسكان المحليين.

وأوضحت أن رئيسها مصطفى صنع الله "تواصل مع أعيان وحكماء المنطقة للتدخل العاجل وإنهاء الاعتصام وحث الشباب على الانخراط في برامج تأهيل الخريجين التي تشرف المؤسسة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة".

وأضافت أنها "تتفهم مطالب الشباب وتحرص على توفير فرص العمل المناسبة لهم"، مشيرة إلى "ظروف العمل الصعبة التي يمر بها قطاع النفط".

والأربعاء أعلنت المؤسسة في بيان، استئناف تصدير النفط من ميناء "الحريقة" شمال شرق العاصمة طرابلس​ (غرب)​​​​​​، بعد انسحاب محتجين كانوا يغلقونه منذ أسبوع، للمطالبة أيضاً بتوفير فرص عمل.

وهدّدَت المشكلات الأمنية في ليبيا حيث أسفرت عملية سلام هشة عن تشكيل حكومة وحدة، بتقويض إنتاج النفط الذي تجاوز هذا العام 1.3 مليون برميل يومياً.