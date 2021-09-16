سياسة
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مجلة أمريكية تختار الخطوط الجوية التركية ضمن العشرة الأفضل دولياً
مجلة السفر والترفيه الأمريكية تختار عقب استطلاع للرأي، الخطوط الجوية التركية ضمن أفضل 10 خطوط طيران دولية، في إطار برنامج جوائز "الأفضل في العالم" لعام 2021 في نسخته الـ26.
مجلة أمريكية تختار الخطوط الجوية التركية ضمن العشرة الأفضل دولياً
الخطوط الجوية التركية تنفذ رحلات إلى 325 مطاراً في 320 مدينة بــ127 دولة / AP
16 سبتمبر 2021

اختارت مجلة "السفر والترفيه" الأمريكية، الخطوط الجوية التركية ضمن أفضل 10 خطوط طيران دولية.

جاء ذلك حسب تصنيف المجلة "Travel and Leisure"، (مقرها نيويورك الأمريكية)، والتي أعلنت عنه عقب استطلاع للرأي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، الخميس.

وأوضح البيان أن المجلة اختارت الخطوط الجوية التركية ضمن "أفضل 10 خطوط طيران دولية" في إطار برنامج جوائز "الأفضل في العالم" لعام 2021 في نسخته الـ26.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية التركية إلكر أيجي قوله: "يسعدنا أن يجري تصنيفنا ضمن أفضل الخطوط في استطلاع الرأي السنوي لمجلة السفر والترفيه".

يشار إلى أن الخطوط الجوية التركية من ضمن أكثر الخطوط تنظيماً لرحلات إلى دول أخرى، حيث تنفذ رحلات إلى 325 مطاراً في 320 مدينة بــ127 دولة، منها 43 دولة في أوروبا و22 في الشرق الأقصى و14 في منطقة الشرق الأوسط، و39 في إفريقيا و9 في الأمريكتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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