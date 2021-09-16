نقلت وكالة الإعلام الروسية عن يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء قوله اليوم الخميس إن روسيا استكملت تجاربها على منظومتها الجديدة S-500 لصواريخ سطح-جو وبدأت في تزويد القوات المسلحة بها.

ومنظومة S-500 سلاح تأمل موسكو أن يعزز دفاعاتها وأن يصبح من أكبر صادراتها ووُصف بأنه نظام دفاع فضائي ويمكنه اعتراض صواريخ باليستية عابرة للقارات وطائرات وصواريخ كروز تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وبدأت روسيا في اختبار المنظومة العام الماضي وقال الجيش إن الدفعة الأولى ستُنشر حول مدينة موسكو.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 2019 عزم أنقرة إنتاج هذه المنظومة بالاشتراك مع روسيا.