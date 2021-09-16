سياسة
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تمتلك نظام دفاع فضائي.. روسيا تزود جيشها بمنظومة 500-S الجديدة
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء قوله اليوم الخميس إن روسيا استكملت تجاربها على منظومتها الجديدة S-500 للصواريخ سطح-جو وبدأت في تزويد القوات المسلحة بها.
تمتلك نظام دفاع فضائي.. روسيا تزود جيشها بمنظومة 500-S الجديدة
منظومة S-500 سلاح تأمل موسكو أن يعزز دفاعاتها وأن يصبح من أكبر صادراتها
16 سبتمبر 2021

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء قوله اليوم الخميس إن روسيا استكملت تجاربها على منظومتها الجديدة S-500 لصواريخ سطح-جو وبدأت في تزويد القوات المسلحة بها.

ومنظومة S-500 سلاح تأمل موسكو أن يعزز دفاعاتها وأن يصبح من أكبر صادراتها ووُصف بأنه نظام دفاع فضائي ويمكنه اعتراض صواريخ باليستية عابرة للقارات وطائرات وصواريخ كروز تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وبدأت روسيا في اختبار المنظومة العام الماضي وقال الجيش إن الدفعة الأولى ستُنشر حول مدينة موسكو.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 2019 عزم أنقرة إنتاج هذه المنظومة بالاشتراك مع روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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