من المنتظر أن يتابع المشاهدون المسلسل التركي "الإخوة بربروس: سيف المتوسط"، مساء الخميس، على شاشة القناة الأولى "TRT1".

والمسلسل من بطولة الممثل المشهور أنغين ألطان دوزياتان، بطل مسلسل "قيامة أرطغرل".

وأنتج المسلسل الجديد شركة (ES Film) التركية، منتجة المسلسل الشهير "السلطان عبد الحميد"، ومن المقرر عرض أولى حلقاته في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس بتوقيت تركيا (17:00 ت.غ).

ويتناول المسلسل قصة 4 إخوة نشؤوا في القرن الخامس عشر بجزيرة "ميديللي" غربي تركيا (تتبع لليونان في العصر الحالي)، وتجاوزهم الصعوبات والتحديات الكبيرة ليصبحوا فاتحي البحار.

والإخوة بربروس الأربعة هم أبناء الفارس يعقوب آغا، وأسماؤهم إسحق وعروج وخضر وإلياس.

ويلعب دور البطولة في المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التركية، أبرزهم أنغين ألطان دوزياتان، وأولاش تونا أستيبه، ويغيت أوزشينر، وبيلين عقيل ألتان.