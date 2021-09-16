سياسة
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بعد توقيع اتفاقية.. الإمارات تتعهد باستثمار 13.8 مليار دولار في بريطانيا
وقعت الإمارات، اتفاقية مع الحكومية البريطانية تستثمر بموجبها الدولة الخليجية 13.82 مليار دولار في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
بعد توقيع اتفاقية.. الإمارات تتعهد باستثمار 13.8 مليار دولار في بريطانيا
الإمارات تتعهد باستثمار 13.8 مليار دولار في بريطانيا / Others
16 سبتمبر 2021

وقعت الإمارات، الخميس، اتفاقية مع الحكومية البريطانية تستثمر بموجبها الدولة الخليجية 10 مليارات جنيه إسترليني (13.82 مليار دولار) في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت شركة مبادلة للاستثمار (الصندوق السيادي التابعة لأبوظبي)، في بيان، إنها وقعت اتفاقية مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة بهدف توسيع شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين.

وحسب البيان، ستركز شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين، خلال السنوات الخمس المقبلة، على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة، هي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الاتفاق يأتي بمثابة إضافة إلى التزام "مبادلة" السابق بتخصيص مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) التي أعلن عنها في مارس/ آذار 2021.

وتابع: "ستصبح شراكة الاستثمار السيادي بين الإمارات والمملكة المتحدة بمثابة منصة الاستثمار الرئيسية لبرنامج الشراكة من أجل المستقبل".

وارتفع الاستثمار المتبادل بين البلدين إلى 13.4 مليار جنيه إسترليني (18.5 مليار دولار) في 2019، فيما بلغ التبادل التجاري 25.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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