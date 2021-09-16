أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، خلال فعالية محلية بولاية قرشهير، وسط تركيا، أن اقتصاد بلاده وصل إلى أعلى معدلات النمو في العالم.

وقال: "وصلنا إلى أعلى معدلات النمو في العالم بفضل التدابير والإجراءات التي نفذناها".

وبين أن بلاده ستمنع الارتفاع الفاحش في الأسعار عبر التحكم بالتضخم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أردوغان أن جائحة كورونا أثرت على اقتصادات العالم، مشيراً إلى تنفيذ حكومته حزمة اقتصادية تحت اسم "درع الاستقرار الاقتصادي" بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التجار والحرفيين خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف أنهم قدموا دعماً بأكثر من 5 مليارات ليرة (نحو 600 مليون دولار) لمدة 4 أشهر للحرفيين والتجار تعويضاً عن الخسائر التي جرت بسبب الجائحة.