فاز تصميم لحمام طائرة بدون لمس ومقعد طائرة اقتصادي من الجيل القادم، ​​في مسابقة سنوية تسلط الضوء على ابتكارات مقصورة الطائرة التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل الطيران.

وأُعلن عن التصاميم الفائزة في حفل افتراضي كجزء من معرض "Aircraft Interiors Expo" لعام 2021، حيث تعرض الابتكار في مجال تصميم المقصورات.

وعادةً ما تُمنح الجوائز، التي يحكم عليها 28 خبيراً لثماني فئات، ولكنها اقتصرت على جائزتين رئيسيتين لعام 2021 في أعقاب وباء كورونا.

ويشتمل تصميم مقعد الطائرة "إنترسبيس" Interspace على جناحين مبطنين يمكن طيهما يدوياً داخل المقعد وخارجه، إذ يوفر للمسافرين خصوصية إضافية ويمنحهم مكاناً لإراحة رأسهم أثناء محاولتهم الحصول على بعض الراحة أثناء الرحلة.

وفاز تصميم الحمام بدون استخدام اليدين للمصمم الفرنسي "سافران"، بفئة السفر الجوي الآمن والنظيف في جوائز "كريستال كابين" Crystal Cabin لهذا العام، في حين حصل مفهموم "انترسبيس" Interspace للمقعد الاقتصادي، الذي صمم بالتعاون مع شركة "سافران" أيضاً، على جائزة Judges 'Choice.

و "إنترسبيس" هو من بنات أفكار Universal Movement، وهي شركة فرعية من شركة New Territory للتصميم التي تتخذ من لندن مقراً لها. كما أنها تعقد شراكة مع "سافران" في مجال التصميمات الداخلية للطائرات لجعل تصميم المقعد حقيقة واقعية.