سياسة
2 دقيقة قراءة
الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينكّل بطفلين ويعتقل أحدهما
قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتدي بالضرب على طفلين فلسطينيين قبل أن تعتقل أحدهما بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حسب تصريحات والدهما.
الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينكّل بطفلين ويعتقل أحدهما
يقول والد الطفلين إنه سمع صراخ الجنود على طفليه وأصوات الضرب الذي يتعرضان له  / AA
16 سبتمبر 2021

نكّل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بطفلين فلسطينيين قبل أن يعتقلوا أحدهما بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب تصريحات والدهما.

وقال وليد صبارنة، من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن جنود الاحتلال اعتقلوا طفليه محمد (15 عاماً)، وإبراهيم (13) خلال وجودهما في مشتل زراعي يملكه جنوبي البلدة.

وأضاف أنه "توجه إلى مكان اعتقال طفليه، فسمع صراخ الجنود عليهما وأصوات الضرب الذي يتعرضان له".

وأضاف: "شاهدت الجنود وهم يلقون الطفلين على الأرض ويدوسون عليهما بالأقدام مع ركلهما".

وأكد أن الجنود هددوا حياته عندما حاول الاقتراب لمنعهم من ضرب طفليه، قائلاً: "أطلقوا الرصاص تجاهي مرتين ومن مسافة قريبة".

وتابع: "بعد وقت قصير أفرج الاحتلال عن إبراهيم، واعتقلوا محمد، ولا أدري إلى أين نقلوه"، دون أن تتضح أسباب هذا الاعتداء.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 200 قاصر فلسطيني، من بين نحو 4 آلاف و650 معتقلاً في سجونها، وفق معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us