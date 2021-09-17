سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 سبتمبر/أيلول 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 17 سبتمبر/أيلول 2021
أردوغان: تركيا وصلت إلى أعلى معدلات النمو في العالم. / AA
17 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

أردوغان: تركيا وصلت إلى أعلى معدلات النمو في العالم.. وروسيا تزود جيشها بمنظومة 500-S الجديدة.

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أردوغان: تركيا وصلت إلى أعلى معدلات النمو في العالم

وصل الاقتصاد التركي إلى أعلى معدلات النمو في العالم، حسب تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان الذي أكد أن هذا نتيجة التدابير والإجراءات التي نفذتها أنقرة. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان أن جائحة كورونا أثرت في اقتصادات العالم، مشيراً إلى تنفيذ حكومته حزمة اقتصادية تحت اسم "درع الاستقرار الاقتصادي" بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التجار والحرفيين خلال فترة جائحة كورونا. [TRT عربي]

تمتلك نظام دفاع فضائي.. روسيا تزود جيشها بمنظومة 500-S الجديدة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء قوله اليوم الخميس إن روسيا استكملت تجاربها على منظومتها الجديدة S-500 للصواريخ سطح-جو وبدأت تزويد القوات المسلحة بها. [TRT عربي]

ومنظومة S-500 سلاح تأمل موسكو أن يعزز دفاعاتها وأن يصبح من أكبر صادراتها ووُصف بأنه نظام دفاع فضائي ويمكنه اعتراض صواريخ باليستية عابرة للقارات وطائرات وصواريخ كروز تفوق سرعتها سرعة الصوت. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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