قدمت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ استقالتها الخميس، إثر إعلانها تحمُّل مسؤولية الإجلاء الفوضوي لرعايا بلادها من أفغانستان.

وقالت كاغ في بيان للبرلمان: "يعتبر مجلس النواب أن الحكومة تصرفت بشكل غير مسؤول. لا يمكنني إلا قبول عواقب هذا الحكم بصفتي الوزيرة ذات المسؤولية النهائية"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأضافت: "رؤيتي لنظامنا الديمقراطي ونهج إرادتنا تحتّم على الوزير الاستقالة في حال عدم الموافقة على سياسته، لذا سأقدّم استقالتي كوزيرة للخارجية إلى جلالة الملك".

وأكدت كاغ أنها ستبقى زعيمة لحزب "دي 66" من يسار الوسط الذي يشكّل ائتلافاً حكومياً مع رئيس الوزراء مارك روته، بعدما فاز بثاني أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مارس/آذار، ووصف روته استقالتها بأنها "خسارة كبيرة" للحكومة.

وأقرّت كاغ بأن الحكومة الهولندية فشلت في توقع سرعة وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الدول الغربية الأخرى كانت في الموقف ذاته.

أما وزيرة الدفاع أنك بيليفيلد فرفضت من جهتها الاستقالة على الرغم من التصويت ضدها في البرلمان.

وبعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان تسابقت الدول الأجنبية على إجلاء رعاياها بلا خطط مسبقة.

وأجْلَت هولندا أكثر من 1500 شخص من كابل، من هولنديين وأفغان، في الأيام الأخيرة من أغسطس/آب، لكن عديداً من الأفغان الذين كانوا مرشَّحين للإجلاء تُركوا في أفغانستان، بمن فيهم 22 مترجماً، على الرغم من دعوات من النواب إلى إجلائهم قبل أشهر.