حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الخميس، من تنامي عنف الشرطة الفرنسية في تعاملها مع المتظاهرين خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في إطار إعلان المنظمة وثائقياً جديداً أعدّته لتوثيق الانتهاكات التي مارستها الشرطة ضد متظاهري "السترات الصفراء".

وقالت إن التظاهرات "السلمية" شهدت كثيراً من المواجهات والاعتقالات والمصابين على خلفية تعامل الشرطة معها.

يُشار إلى أن الوثائقي سيُعرض في 29 سبتمبر/أيلول الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

"والسترات الصفراء" حركة احتجاجات شعبية ظهرت في مايو/آيار 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

وخرجت حركة السترات الصفراء في البداية للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، ثم امتدّت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي أقرّتها الحكومة الفرنسية.

كما دعت الحركة منذ البداية إلى تخفيض قيمة الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطورت الأمور في ما بعد لتصل إلى حدّ المناداة باستقالة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.