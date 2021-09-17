سياسة
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وكالة "فيتش" ترفع توقعات نمو تركيا خلال العام الجاري من 7.9% إلى 9.2%
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام، وقالت إنه سيرتفع من 7.9% إلى 9.2%، وأشارت إلى أن من المرجح أن تشهد تركيا في 2021 أعلى نمو اقتصادي في العقد الأخير.
وكالة "فيتش" ترفع توقعات نمو تركيا خلال العام الجاري من 7.9% إلى 9.2%
خفضت "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي من 6.3 بالمئة إلى 6 بالمئة للعام الحالي / Reuters
17 سبتمبر 2021

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" الخميس، توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 7.9 إلى 9.2 بالمئة، حسب ما جاء في تقرير نشرته الوكالة وحمل اسم "آفاق الاقتصاد العالمي".

وذكرت الوكالة أن تركيا من المرجح أن تشهد في 2021 أعلى نمو اقتصادي في العقد الأخير.

وأفاد بأن من المتوقع أن يتراجع نمو اقتصاد تركيا إلى 3.5 بالمئة لعام 2022، وأن يعاود الصعود إلى 4.5 بالمئة لعام 2023.

وأوضح أن من المتوقع أن تكون نسبة التضخم السنوي في البلاد 17.2 بالمئة لعام 2021، و13.4 بالمئة لعام 2022، و10.5 بالمئة لعام 2023.

في حين خفضت "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي من 6.3 بالمئة إلى 6 بالمئة للعام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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