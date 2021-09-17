رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" الخميس، توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 7.9 إلى 9.2 بالمئة، حسب ما جاء في تقرير نشرته الوكالة وحمل اسم "آفاق الاقتصاد العالمي".

وذكرت الوكالة أن تركيا من المرجح أن تشهد في 2021 أعلى نمو اقتصادي في العقد الأخير.

وأفاد بأن من المتوقع أن يتراجع نمو اقتصاد تركيا إلى 3.5 بالمئة لعام 2022، وأن يعاود الصعود إلى 4.5 بالمئة لعام 2023.

وأوضح أن من المتوقع أن تكون نسبة التضخم السنوي في البلاد 17.2 بالمئة لعام 2021، و13.4 بالمئة لعام 2022، و10.5 بالمئة لعام 2023.

في حين خفضت "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي من 6.3 بالمئة إلى 6 بالمئة للعام الحالي.