قالت الأمم المتحدة إنها لن تطلب من الرؤساء ورؤساء الوزراء والدبلوماسيين المشاركين في اجتماعات جمعيتها العامة الأسبوع المقبل إثبات حصولهم على لقاح لفيروس كورونا.

وأخطر رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بذلك أمس الخميس في رسالة اطلعت عليها رويترز، بعد أن كان أخبرهم الثلاثاء بأنه يؤيّد مطالبة مدينة نيويورك بتقديم دليل على التطعيم وبأنه سيعمل مع الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تنفيذ ذلك.

لكن شاهد تخلى عن هذه المحاولة بعد اعتراض روسيا.

وقال غوتيريش لرويترز في مقابلة الأربعاء، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة "لا يمكنها أن تقول لرئيس دولة إنه لا يمكنه دخول الأمم المتحدة إذا لم يكن حصل على اللقاح".

ومن المقرَّر أن يشارك عشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، إلى جانب عدد كبير من الدبلوماسيين، في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي رفيع المستوى. فيما أحجم بعض القادة عن الحضور وسيكتفون بإرسال بيانات مصوَّرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومقرّ الأمم المتحدة في مانهاتن هو منطقة دولية ولا يخضع لقوانين الولايات المتحدة. ومع ذلك، سبق أن تعهد مسؤولو الأمم المتحدة بالتزام الإرشادات المحلية والوطنية في ما يتعلق بالجائحة.

وقال مسؤولو مدينة نيويورك للمنظمة الدولية إنه بموجب قواعد المدينة "فسيُطلب من الذين يدخلون مقرّ الأمم المتحدة بغرض دخول قاعة الجمعية العامة إظهار دليل على التطعيم".

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو الأربعاء، إن المدينة ستوفر اختباراً مجانياً لكوفيد-19 وجرعات من لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة في موقع خارج مقر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.