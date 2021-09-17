سياسة
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أول عقد منذ تولّي بايدن.. واشنطن توافق على صيانة أسطول المروحيات السعودي
أعلنت الخارجية الأمريكية موافقة واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر. ويتضمن العقد إرسال مسؤولَين أمريكيَّين اثنين و350 موظفاً من شركات تعاقد، إلى السعودية على مدى عامين.
أول عقد منذ تولّي بايدن.. واشنطن توافق على صيانة أسطول المروحيات السعودي
واشنطن توافق على عقد لصيانة أسطول السعودية من المروحيات / Reuters
17 سبتمبر 2021

وافقت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية الخميس، وهو العقد الأول مع المملكة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

ويهدف العقد الذي قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، إلى ضمان صيانة الأسطول السعودي من المروحيات، ولا سيما تلك الهجومية من طراز أباتشي وبلاك هوك، وكذلك الأسطول المستقبلي لطائرات الهليكوبتر المخصصة للنقل من طراز شينوك، وفق ما أوضحته الخارجية الأمريكية في بيان.

وأشار البيان إلى أنّ العقد يتضمن إرسال مسؤولَين أمريكيَّين اثنين و350 موظفاً من شركات تعاقد، إلى السعودية على مدى عامين.

وكان البنتاغون أعلن أنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي ألغى الأسبوع الماضي زيارة كانت مقرّرة إلى السعودية، "يأمل" في لقاء ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

وزار أوستن الخليج الأسبوع الماضي لشكر حلفاء الولايات المتّحدة على الدعم الذي قدّموه للجسر الجوي الضخم الذي أقامته واشنطن بعد السقوط المفاجئ للحكومة الأفغانية وسيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول في أغسطس/آب.

وشملت جولة الوزير الأمريكي الخليجية كلاً من قطر والبحرين والكويت، وكانت تتضمّن محطة في السعودية، لكنّ هذه الزيارة أُرجئَت في اللحظات الأخيرة إلى أجل غير مسمّى.

وأتى إلغاء الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتّحدة والمملكة العربية السعودية توتراً منذ تسلّم بايدن مفاتيح البيت الأبيض.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ زيارة أوستن للسعودية "لم تحدث لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي"، مشيراً إلى أنّ الزيارة رُتّبت أساساً على عجل.

وكان بايدن أمر منذ بداية ولايته بمراجعة كل عقود السلاح التي أبرمها سلفه دونالد ترمب مع السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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