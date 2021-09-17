ألقت الشرطة السعودية القبض على أربعة أشخاص الجمعة، بعد أن احتجزوا شخصاً وصبّوا عليه مادة حارقة وأشعلوا النار فيه بغرض تصوير مقطع فيديو، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في منطقة الحدود الشمالية متعب الخميس، إن الجهات الأمنية قبضت على أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر".

ويأتي اعتقالهم بعد أن ظهروا في مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

وأوضح المتحدث أن الحادث "ينطوي على المساس بالنظام العامّ المجرم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونوه بوقف المشتبه بهم، مضيفاً: "اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة".