سياسة
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شاهد | السلطات السعودية تعتقل 4 أشخاص أشعلوا النار في رجل لتصوير فيديو
نقلت وسائل إعلام سعودية الجمعة، خبر اعتقال الشرطة السعودية 4 أشخاص نشروا مقطع فيديو يُظهِر احتجازهم شخصاً عنوة وسكب مادة خطيرة عليه.. ما القصة؟
شاهد | السلطات السعودية تعتقل 4 أشخاص أشعلوا النار في رجل لتصوير فيديو
قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في منطقة الحدود الشمالية إن "الجهات الأمنية قبضت على أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر" - صورة أرشيفية / AP
17 سبتمبر 2021

ألقت الشرطة السعودية القبض على أربعة أشخاص الجمعة، بعد أن احتجزوا شخصاً وصبّوا عليه مادة حارقة وأشعلوا النار فيه بغرض تصوير مقطع فيديو، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في منطقة الحدود الشمالية متعب الخميس، إن الجهات الأمنية قبضت على أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر".

ويأتي اعتقالهم بعد أن ظهروا في مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

وأوضح المتحدث أن الحادث "ينطوي على المساس بالنظام العامّ المجرم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونوه بوقف المشتبه بهم، مضيفاً: "اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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