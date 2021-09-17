سياسة
3 دقيقة قراءة
لبنان يرفع أسعار المحروقات بعد ساعات من استقبال الوقود الإيراني والعراقي
أصدرت ​وزارة الطاقة​ والمياه اللبنانية جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة، إذ رفعت سعر صفيحة ​البنزين​ بزيادة وصلت إلى 30%. يأتي ذلك في وقت استقبل فيه لبنان أول شحنة وقود من العراق، ضمن اتفاق بين البلدين على توريد مليون طن وقود سنوياً إلى بيروت.
لبنان يرفع أسعار المحروقات بعد ساعات من استقبال الوقود الإيراني والعراقي
لبنان يرفع الدعم رسمياً عن المازوت وصفيحة البنزين بـ174 ألف ليرة / AFP
17 سبتمبر 2021

أصدرت ​وزارة الطاقة​ والمياه اللبنانية جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة، إذ رفعت سعر صفيحة ​البنزين​ بزيادة وصلت إلى أكثر من 30% على السعر القديم.

ونشرت وزارة الطاقةعلى موقعها الرسمي الجدول الجديد، فرفعت سعر صفيحة ​البنزين​ عيار 95 أوكتان إلى 174 ألفاً و300 ليرة لبنانية، و98 أوكتان إلى 180 ألف ليرة لبنانية.

بذلك يكون سعر صفيحة البنزين ارتفع بنحو 38%، بعد أن كان سعر صفيحة 95 أكتان يبلغ الأسبوع الماضي 126 ألفاً و400 ليرة.

في السياق نفسه أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان رفع الدعم عن المازوت رسمياً، مشيراً إلى اتجاه إلى رفعه عن البنزين.

وقال رئيس التجمع جورج فياض: "اليوم مَن لديه مازوت غير مدعوم يمكنه أن يسلم كالمنشآت، ومن لديه أرصدة قديمة مدعومة مُجبَر على تسليمها لمؤسسات خاصة كالمستشفيات والمطاحن، ويجب أن يأتوا بإثباتات أن البضاعة سُلّمت لهم".

يأتي ذلك في وقت استقبلت فيه السلطات اللبنانية الجمعة، أول شحنة وقود من العراق، ضمن اتفاقية بين البلدين بتوريد مليون طن وقود سنوياً إلى بيروت.

ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية، "وصلت إلى لبنان شحنة وقود تُقدَّر بـ31 ألف طن من مادة الغاز أويل، فُرّغ نصفها في معمل الزهراني، والنصف الآخر في معمل دير عمار بطرابلس (شمال)".

وأوضحت الوكالة أن شحنة ثانية من الوقود ستصل إلى بنان الأسبوع المقبل، ضمن الاتفاق بين البلدين.

كما وصلت صباح الخميس أول شحنة من المازوت الإيراني إلى مدينة بعلبك شرقي لبنان عبر سوريا.

ودخلت الشاحنات من شمال شرق البلاد قرب قرية العين حيث رُفعت لافتة تعلن أن حزب الله كسر الحصار على لبنان.

وتتألف كل قافلة من نحو 20 صهريجاً، حسب ما نقلته وكالة الأناضول، فيما قال الأمين العامّ لجماعة حزب الله إن شحنة ثانية من زيت الوقود ستصل إلى ميناء بانياس السوري خلال بضعة أيام تليها شحنة ثالثة من البنزين.

ويعاني لبنان منذ شهور شُحّاً شديداً في الوقود، تسبب في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وأزمة في قطاعات حيوية عديدة.

ومنذ نحو عامين تعصف بلبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، إذ تَسبَّبت في انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، لعدم توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us