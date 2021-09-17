سياسة
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تركيا تتفق مع "سبيس إكس" الأمريكية لإطلاق أول قمر صناعي وطني للاتصالات
عقدت شركتا "توركسات" التركية للاتصالات، و"سبيس إكس" الأمريكية لتقنيات الفضاء، اتفاقية تعاون لإطلاق أول قمر صناعي وطني تركي للاتصالات إلى الفضاء، على أن تكتمل عملية إنتاج واختبار القمر الصناعي "Türksat 6A" أواخر 2022 ويُطلَق في الربع الأول من 2023.
تركيا تتفق مع "سبيس إكس" الأمريكية لإطلاق أول قمر صناعي وطني للاتصالات
من المقرر اكتمال عملية إنتاج واختبار القمر الصناعي "Türksat 6A" أواخر 2022 على أن يُطلَق في الربع الأول من عام 2023 / AA
17 سبتمبر 2021

عقدت شركتا "توركسات" التركية للاتصالات، و"سبيس إكس" الأمريكية لتقنيات الفضاء (خاصة)، اتفاقية تعاون لإطلاق أول قمر صناعي وطني للاتصالات في تركيا إلى الفضاء.

وذكر وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، في بيان الجمعة، أن من المقرر اكتمال عملية إنتاج واختبار القمر الصناعي الوطني للاتصالات "توركسات 6A" أواخر 2022، على أن يُطلَق في الرّبع الأول من عام 2023.

وأوضح أنّ عمليات تجميع وتكامل واختبارات القمر الصناعي تتم في مركز تكامل واختبار أنظمة الفضاء.

وبيّن قره إسماعيل أوغلو أن أنشطة تكامل النموذج الهندسي للمشروع قد تمّت وبدأت مرحلة الاختبار.

ولفت إلى أن المشروع سيمكّن تركيا من أن تكون من بين الدول العشر القادرة على إنتاج أقمار صناعية للاتصالات.

وأضاف أن شركة "توركسات" هي المسؤولة عن توفير خدمات الإطلاق للقمر الصناعي.

وبيّن أنّ حلولاً ومقترحات لعديد من شركات الإطلاق دُرست بدقة لتوفير خدمات إطلاق القمر في موعده.

وقال: "نتيجة للتقييمات والمفاوضات، اختير صاروخ (فالكون 9) الخاص بشركة (سبيس إكس) الأمريكية الذي يقدم أفضل حلّ من حيث الجوانب الفنية والإدارية والمالية".

وأكد في هذا الإطار، توقيع شركة "توركسات" مع "سبيس إكس" عقد خدمة إطلاق القمر الصناعي "توركسات 6A".

وأشار إلى أنّ الاتفاق يعد أول عقد توقعه "توركسات" مباشرة مع شركة إطلاق أقمار صناعية عوضاً عن التعاقد مع الشركة المصنعة للأقمار الصناعية من أجل الحصول على خدمة إطلاق القمر "توركسات 6A".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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