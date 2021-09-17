يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتاح "البيت التركي" مقابل مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الاثنين.

وقال أردوغان في كلمة له الجمعة، خلال اجتماع تشاوري موسع لحزبه العدالة والتنمية في ولاية مرسين جنوبي البلاد، إنه يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: "الأحد سأكون في الولايات المتحدة، والاثنين سنفتتح البيت التركي المؤلف من 36 طابقاً مقابل الأمم المتحدة".

وأشاد أردوغان بالخدمات والمنشآت التي قُدّمت وأُسّست خلال فترة حكومات العدالة والتنمية في مجالات مختلفة من التعليم إلى المواصلات والرياضة والأمن.

ويضمّ "البيت التركي" الجديد المكاتب التابعة للبعثة التركية الدائمة في الأمم المتحدة والقنصلية العامة التركية في نيويورك، إضافة إلى قاعات مؤتمرات واحتفالات ومدرج كبير.

"من الممكن إنشاء عالم أعدل"

ويعتزم أردوغان إهداء قادة الدول المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كتابه "من الممكن إنشاء عالم أعدل"، مترجَماً إلى اللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية.

ويشير أردوغان في كتابه "من الممكن إنشاء عالم أعدل"، إلى المعضلات السياسة العالمية، لا سيما الظلم وأزمة اللاجئين والإرهاب الدولي ومعاداة الإسلام والتمييز العنصري وازدواجية المعايير.

ويؤكد الرئيس التركي في كتابه الحاجة إلى إصلاح شامل، بخاصة في مجلس الأمن الدولي، ويلفت إلى مشكلات الشرعية والوظيفة والشمولية والتمثيل في الأمم المتحدة.

ويشدّد على إمكانية إنشاء عالم أعدل من خلال اقتراح نموذجي ومبدئي وشامل واستراتيجي وقابل للتطبيق من أجل الأمم المتحدة، تُضمَن فيه العدالة في التمثيل وإلغاء امتياز حقّ النقض.

ويقترح أيضا إجراء إصلاح في هيكلية مجلس الأمن الدولي ورفع عدد أعضائه الدائمين من 5 إلى 20 عضواً.

وسيُتبرَّع بجميع عائدات الكتاب المترجم إلى لغات عديدة، مثل الإنجليزية والعربية والألمانية والفرنسية والروسية والإسبانية، لإدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد).