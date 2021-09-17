سياسة
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عامٌ على توقيعها.. رئيس وزراء إسرائيل يتعهد بمواصلة تطبيق اتفاقيات التطبيع
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنّ حكومته ستواصل تطبيق "اتفاقيات إبراهام" التطبيعية مع الإمارات والبحرين، وأشار إلى أنّ "العلاقات بين دولنا في بدايتها، ولكنها حقّقت حتى الآن ثماراً كثيرة".
عامٌ على توقيعها.. رئيس وزراء إسرائيل يتعهد بمواصلة تطبيق اتفاقيات التطبيع
رئيس الوزراء الإسرائيلي: حكومتي ستواصل تطبيق اتفاقيات إبراهام / AA
17 سبتمبر 2021

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن حكومته ستواصل تطبيق "اتفاقيات التطبيع" مع الإمارات والبحرين.

وقال في تصريح مكتوب بمناسبة مرور عام على "اتفاقيات إبراهام"، إن "حكومة إسرائيل، برئاستي، ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات، سعياً إلى شرق أوسط مستقرّ وآمن ومزدهر، من أجل مستقبل أطفالنا".

وأضاف: "هذه اتفاقيات غير مسبوقة، تشكّل فصلاً جديداً في تاريخ السّلام في الشرق الأوسط".

وتابع: "أودّ أن أشكر قيادة الإمارات والبحرين على شجاعتها وجرأتها اللتين سمحتا بإقامة العلاقات الدبلوماسية، وأشكر الإدارة الأمريكية التي سعت ودعمت وتوسطت بلا هوادة من أجل إنجاح ذلك".

وأشار إلى أنّ "العلاقات بين دولنا في بدايتها، ولكنها حقّقَت حتى الآن ثماراً كثيرة".

ووُقّعت اتفاقيات التطبيع بين اسرائيل، والإمارات والبحرين، المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهام"، في البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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