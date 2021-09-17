سياسة
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بعد إعلان تعزيز موازنة الجيش.. طائرات صينية تدخل المجال الجوي التايواني
سارع سلاح الجو التايواني لتحذير عشر طائرات صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية، وذلك غداة إعلان الجزيرة عن زيادة قدرها تسعة مليارات دولار في الإنفاق العسكري لمواجهة التهديد الصيني.
بعد إعلان تعزيز موازنة الجيش.. طائرات صينية تدخل المجال الجوي التايواني
طائرات صينية تدخل مجال الدفاع التايواني غداة إعلان عن تعزيز موازنة الجيش / Reuters
17 سبتمبر 2021

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن سلاح الجو سارع اليوم الجمعة لتحذير عشر طائرات صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية، وذلك غداة إعلان الجزيرة عن زيادة قدرها تسعة مليارات دولار في الإنفاق العسكري لمواجهة التهديد الصيني.

وتشتكي تايوان، التي تطالب الصين بالسيادة عليها، منذ عام أو أكثر من تكرار المهام التي تقوم بها القوات الجوية الصينية قرب الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي، وفي معظم الأحيان في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي قرب جزر براتاس الخاضعة لتايوان.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرات الصينية التي دخلت منطقة الدفاع الجوي هي ست مقاتلات من طراز جيه-16 ومقاتلتان من طراز جيه-11 وطائرة مضادة للغواصات وطائرة استطلاع.

وأضافت الوزارة أن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لتحذير الطائرات الصينية، وجرى نشر أنظمة صواريخ لمراقبتها.

وتظهر خارطة نشرتها الوزارة أن المقاتلات الصينية حلقت في منطقة قريبة من براتاس، فيما حلقت طائرة الاستطلاع والطائرة المضادة للغواصات في قناة باشي بين تايوان والفلبين.

ولم تصدر الصين أي تعليق فوري.

ووقع الحادث بعد يوم واحد من اقتراح تايوان زيادة في الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك الصواريخ، بمقدار 8.69 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددة على الحاجة الملحة لتطوير الأسلحة في مواجهة "التهديد الخطير" من الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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