سياسة
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تمنحك الجنسية.. تعرف "البطاقة التركوازية" التي أصدرتها تركيا للأجانب؟
يمكن لحامل "بطاقة تركواز" المعدة لجذب المستثمرين والقوى العاملة المؤهلة إلى البلاد، الحصول على الجنسية التركية في حال استيفائه للشروط، على المدى الطويل.
تمنحك الجنسية.. تعرف "البطاقة التركوازية" التي أصدرتها تركيا للأجانب؟
تركيا تصدر أول "بطاقة تركواز" للأجانب / AA
17 سبتمبر 2021

سلم وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد بيلغين، أول "بطاقة تركواز" المعدة لجذب المستثمرين والقوى العاملة المؤهلة إلى البلاد، لرجل الأعمال الأسترالي ستيفن يونغ.

ونقل بيان صادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الجمعة، عن بيلغين قوله إن "البطاقة التركوازية" تمنح لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، ولاحقاً بشكل دائم بعد إجراء التقييمات في نهاية المدة.

وقال بيلغين في البيان إن "بطاقة التركواز تُمنح للقوى العاملة ذات المؤهلات العالية التي تساهم أو من المتوقع أن تقدم إسهامات في بلدنا".

وأضاف أن البطاقة "تمنح حامليها الحق في العمل والإقامة في تركيا إلى أجل غير مسمى وبشكل مستقل أو مرتبط بصاحب العمل، والحق في الدخول إلى تركيا والخروج منها بشكل متعدد".

وبين أنه يمكن لحامل البطاقة على المدى الطويل الحصول على الجنسية التركية في حال استيفائه للشروط.

وتمنح البطاقة للأجانب المستثمرين والعلماء والفنانين والرياضيين والأشخاص المتميزين ذوي المؤهلات، حسب البيان.

يشار إلى أن "لائحة البطاقة التركوازية" التي تتضمن الإجراءات المتعلقة بإصدار البطاقة، دخلت حيز التنفيذ في 14 مارس/ آذار 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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