سياسة
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"ليرة رقمية".. البنك المركزي التركي يختبر الليرة التركية على منصة جديدة
بعد إبرامه اتفاقيات مع شركات الدفاع والتكنولوجيا أسيلسان، وهفلسان  ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية TUBITAK، البنك المركزي التركي يعلن إنشائه "منصة تعاون الليرة التركية الرقمية"، بهدف البحث في الفوائد المحتملة لإدخال نسخة رقمية من العملة التركية.
"ليرة رقمية".. البنك المركزي التركي يختبر الليرة التركية على منصة جديدة
 البنك المركزي التركي يقول إنه يواصل البحث عن الفوائد المحتملة لإدخال الليرة التركية الرقمية / Getty Images
17 سبتمبر 2021

أنشأ البنك المركزي التركي "منصة تعاون الليرة التركية الرقمية" بهدف توسيع البحث في الفوائد المحتملة لإدخال نسخة رقمية من العملة التركية.

وتأتي الخطوة في تعاون بين سلطة النقد وأصحاب المصالح في مجال التكنولوجيا.

من جانبه قال البنك المركزي التركي CBRT، الأربعاء، إنه أبرم اتفاقيات مع شركات الدفاع والتكنولوجيا أسيلسان Aselsan وهفلسان Havelsan ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا TUBITAK، للتعاون في بحث وتطوير العملة الرقمية.

وأوضح البنك أنه "يواصل البحث عن الفوائد المحتملة لإدخال الليرة التركية الرقمية لاستكمال البنية التحتية للمدفوعات الحالية".

كما أعلن، في المرحلة الأولى، إنشائه نموذج أولي يعرف بـ"شبكة الليرة التركية الرقمية"، وإجراء اختبارات محدودة في دائرة مغلقة بمساعدة شركائه التكنولوجيين الجدد.

وبناءً على نتائج تلك الاختبارات، "سيكشف البنك المركزي التركي عن مراحل متقدمة من الدراسة التجريبية التي ستعكس مشاركة أوسع".

كما يخطط البنك المركزي التركي أيضًا لإجراء اختبارات قد تنوع تغطية مشروع البحث والتطوير في الليرة التركية الرقمية في مجالات مثل تقنية بلوك تشين blockchain، واستخدام دفاتر الأستاذ الموزعة في أنظمة الدفع".

تقول سلطة النقد إن نتائج المرحلة الأولى ستعلن في عام 2022 بعد اكتمال الاختبارات.

وكانت تركيا كشفت عن نيتها اختبار عملة رقمية للبنك المركزي CBDC عام 2019 ، بعد أن تم ذكرها في البرنامج الرئاسي السنوي للرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفقا لبنك التسويات الدولية (BIS)، فإن 80% من البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم منخرطة في البحث أو التجريب أو تطوير عملات البنوك المركزية الرقمية.

وتعد تجارب الصينية على عملة اليوان الرقمية، هي التجربة الأكثر تقدمًا من أي مشروع خاص بالعملة الرقمية للبنوك المركزية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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