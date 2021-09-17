أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية آنك بيليفيلد الجمعة، أنها ستستقيل من منصبها على خلفية تعاملها مع عملية إجلاء اللاجئين من أفغانستان الشهر الماضي، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب وزيرة الخارجية سيجريد كاج.

وحملت أغلبية برلمانية أمس الخميس الوزيرتين مسؤولية بطء رد فعل الحكومة أمام التقدم السريع لحركة طالبان، والإخفاق في توفير ممر آمن لآلاف الأفغان كان من الممكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على حق اللجوء في هولندا.

وبيليفيلد سادس وزيرة تستقيل منذ سقوط حكومة رئيس الوزراء مارك روته، على خلفية فضيحة إعانات رعاية الأطفال في يناير/كانون الثاني.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الحكومة قائمة بتصريف الأعمال، وذلك مع تعثر جهود روته ووزيرة الخارجية لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب انتخابات عامة قبل نحو ستة أشهر.