سياسة
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صورة تجمع ولي عهد السعودية وأمير قطر وطحنون بن زايد.. ما القصة؟
التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان، في البحر الأحمر.
صورة تجمع ولي عهد السعودية وأمير قطر وطحنون بن زايد.. ما القصة؟
ولي العهد السعودي وأمير دولة قطر ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات
17 سبتمبر 2021

جمع لقاء وُصف بـ"الودي" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان.

وعلى حسابه في تويتر، كتب مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، تعليقاً على صورة جمعت الثلاثة بلباس غير رسمي، إن اللقاء "ودي".

وحصل اللقاء في البحر الأحمر، حسب مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي.

ووفي يونيو/حزيران 2017، اندلعت أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بزعم دعمها لجماعات متطرفة، وهو ما نفته الدوحة.

وخلال قمة خليجية في مدينة العلا السعودية، جرى الإعلان في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، عن اتفاق مصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ 1981.

واستأنفت السعودية وقطر فتح المعابر، والرحلات التجارية وتبادل الزيارات والاتصالات بين المسؤولين، إضافة إلى تسمية سفيرين للمرة الأولى منذ 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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