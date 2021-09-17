سياسة
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بعد حديث عن "اختطافه".. إطلاق سراح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في تونس
أعلنت إيناس الحراث محامية رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" بمجلس النواب سيف الدين مخلوف، الجمعة، أن المحكمة العسكرية أطلقت سراحه بعد حديث محاميه أنور أولاد علي عن "اختطافه".
بعد حديث عن "اختطافه".. إطلاق سراح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في تونس
بعد حديث عن "اختطافه".. إطلاق سراح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في تونس
17 سبتمبر 2021

قالت إيناس الحراث محامية رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" بمجلس النواب سيف الدين مخلوف، الجمعة، إن المحكمة العسكرية أطلقت سراحه بعد حديث محاميه أنور أولاد علي عن "اختطافه".

وبثت الحراث وهي عضو هيئة الدفاع عن مخلوف على صفحتها في "فيسبوك" فيديو يظهره وهو يخرج من مقر المحكمة العسكرية بعد التحقيق معه وإطلاق سراحه وسط حضور لنواب عن الائتلاف ومحامين.

وقالت الحراث في تدوينة مرفقة بالفيديو: "تم إبقاء مخلوف في حالة سراح على أن يعود ليقع سماعه في موعد لاحق بناء على استدعاء من حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة مع إبطال مفعول بطاقة الجلب”.

وكان المحامي أنور أولاد علي، عضو هيئة الدفاع عن مخلوف قال في وقت سابق الجمعة، إن موكله "تم اختطافه" أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس.

وأضاف أولاد علي، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول، أنه "جرى اختطاف مخلوف من قبل أشخاص بزي مدني بينما كان يهم لتسليم نفسه لحاكم التحقيق بالمحكمة".

وأردف أن مخلوف "كان قد قرر تسليم نفسه لحاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس العاصمة، إلا أن هؤلاء المدنيين حالوا دون ذلك وأرغموه على ركوب سيارة معهم وانطلقوا به إلى جهة مجهولة".

وأكد أولاد علي، أنهم كهيئة دفاع "لا يعلمون مكان مخلوف حالياً"، مرجحاً أن تكون "جهة أمنية هي التي اختطفته".

وتلاحق المحكمة العسكرية مخلوف ونوابا آخرين من كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعداً من أصل 217) في ما يعرف بقضية المطار".

وفي مارس/آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".

وملحوظة "إس 17" تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز الماضي "تدابير استثنائية" بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وشملت توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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