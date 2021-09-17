سياسة
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لـ"تعارضها مع قيم الغرب".. فرنسا تغلق دار نشر إسلامية جنوب غربي البلاد
وزارة الداخلية الفرنسية تعلن اتخاذ إجراءات لإغلاق دار "نوى" للنشر، بمنطقة أرييج، جنوب غربي البلاد، لاشتباههم بارتباطها بـ"أنشطة انفصالية تتعارض مع القيم الغربية". كما أوضحت أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول دار النشر والقبض على الناشرين.
لـ"تعارضها مع قيم الغرب".. فرنسا تغلق دار نشر إسلامية جنوب غربي البلاد
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان يعلن إجراءات لإغلاق دار النشر الإسلامية "نوى"  / AFP
17 سبتمبر 2021

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان، اتخاذ إجراءات لإغلاق دار "نوى" للنشر، بمنطقة أرييج، جنوب غربي البلاد، لاشتباههم بارتباطها بـ"أنشطة انفصالية تتعارض مع القيم الغربية".

وقال دارمانيان، الجمعة، في تغريدة نشرها على تويتر: "بدأت إجراءات إغلاق دار نشر إسلامية، بسبب نشرها لأعمال تشرعن الجهاد".

وأوضح وزير الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول دار النشر والقبض على الناشرين.

وأشار إلى أن "الدار كانت على ارتباط بالجهاديين، وتعمل على نشر أفكار تتعارض مع القيم الغربية"، على حد تعبيره.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيوداً على مناحي حياتهم كافة.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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