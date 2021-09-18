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خلاصات من TRT عربي: 18 سبتمبر/أيلول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 18 سبتمبر/أيلول 2021
أردوغان يعلن اكتمال الوحدة الأولى من محطة "أق قويو" في مايو/أيار 2023 / AA
18 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن موعد اكتمال الوحدة الأولى من محطة "أق قويو" النووية، والبنتاغون يعترف بقتل "أبرياء" أفغان في غارة خاطئة

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أردوغان يعلن موعد اكتمال الوحدة الأولى من محطة "أق قويو" النووية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بناء الوحدة الأولى من محطة "أق قويو" النووية سيكتمل في مايو/أيار عام 2023. [TRTعربي]

وأوضح أردوغان أن هذه المشاريع تشمل جميع مجالات الحياة كالتعليم والصحة والمواصلات والسياحة والصناعة، وإجمالي قيمتها 3 مليارات و260 مليون ليرة تركية (نحو 376 مليون دولار). [TRTعربي]

البنتاغون يعترف بقتل "أبرياء" أفغان في غارة خاطئة

قدم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الجمعة "اعتذاره" عن الضربة الجوية التي نفذتها بلاده "خطأ" في كابل وأدت إلى مقتل عشرة مدنيين أفغان قبيل إتمام الانسحاب الأمريكي. [TRT عربي]

وقال الوزير في بيان: "أتقدم بأحر التعازي لأقارب القتلى ممن بقوا على قيد الحياة"، مقراً بأن الرجل المستهدف كان "ضحية بريئة كغيره من الأشخاص الذين قُتلوا بشكل مأساوي". [TRT عربي]

وأضاف أوستن: "نقدم اعتذارنا وسنبذل قصارى جهدنا لأخذ العبرة من هذا الخطأ الفادح". وأقر الجيش الأمريكي في وقت سابق بأن هذه الضربة كانت خطأ. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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