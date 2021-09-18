تسبب هجوم مساء الجمعة لم تُعرف تفاصيله على أحد خطوط الغاز المغذية لمحطة كهرباء دير علي، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة السورية دمشق وضواحيها ومناطق أخرى.

وقال وزير الكهرباء غسان الزامل الجمعة في حديث إلى التليفزيون الرسمي إنه يتوقع عودة الكهرباء إلى مدينة دمشق في غضون ساعة، ثم تعود تباعاً إلى المناطق الأخرى.

وأوضح الزامل أنّ انخفاضاً كبيراً حصل في ضغط الغاز بمحطة توليد دير علي التي تغذي نحو 50% من أحياء العاصمة وضواحيها، وذلك بسبب "اعتداء لم تعرف تفاصيله بعد"، على حد قوله.

وأكدت وزارة الكهرباء في بيان لها أن "اعتداء حصل في المحطة أدى إلى انخفاض التردد وخروج محطات التوليد تباعاً من الخدمة وحدوث فصل عام للشبكة الكهربائية"، مشيرة إلى تشغيل محطة توليد الزارة وبانياس وجندر والناصرية.

ولفتت الوزارة إلى أن "محطة توليد دير علي لن تعود إلى الخدمة، وسيُستعاض عنها بالمحطات الأخرى، ريثما تُصلح الأضرار التي وقعت نتيجة الاعتداء".

ولم ترد تفاصيل حول طبيعة الهجوم.