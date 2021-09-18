سياسة
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"صنّفهم حسب دينهم".. تحقيق فرنسي ضد موقع متطرّف يجمع معلومات عن المسلمين
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً ضد موقع إخباري متطرف يجمع معلومات ويدرجها بقوائم مشبوهة عن المسلمين والمتعاطفين معهم، من بينهم مراسلة الأناضول فايزة بن محمد. ويصنّف الموقع الأسماء بناء على الدين والمهنة والموقف السياسي.
"صنّفهم حسب دينهم".. تحقيق فرنسي ضد موقع متطرّف يجمع معلومات عن المسلمين
موقع فرنسي متطرف يجمع معلومات ويدرجها بقوائم مشبوهة عن المسلمين والمتعاطفين معهم / AP
18 سبتمبر 2021

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً ضد موقع إخباري متطرف يجمع معلومات ويدرجها بقوائم مشبوهة عن المسلمين والمتعاطفين معهم، من بينهم مراسلة الأناضول فايزة بن محمد.

وحسب مراسل الأناضول فإن الصحفي طه بو حفص فضح موقع "فديسوجي/Fdesouche" من خلال تغريدة في موقع تويتر خلال أغسطس/آب الماضي.

وأوضح الصحفي بو حفص أنه لاحظ تفتيش الموقع المذكور (جمع معلومات وتصنيفها) أكثر من 300 اسم من المسلمين والمقربين منهم أو من يُطلق عليهم "إسلامي-يساري"، من بينهم الصحفي نفسه.

وحسب المراسل فإن الموقع صنّف الأسماء بناء على الدين والمهنة والموقف السياسي، ومن بينهم مراسلة الأناضول باللغة الفرنسية فايزة بن محمد.

وأضاف أن الهيئة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات فتحت تحقيقاً حول القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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