سياسة
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هل يتعاون المغرب مع إسرائيل لتصنيع طائرات مُسيّرة انتحارية؟
بعد أشهر من تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل تروَّج أنباء عن اتفاق بين الرباط وشركة إسرائيلية لإنتاج طائرات مُسيّرة انتحارية في المغرب.. ما القصة؟
هل يتعاون المغرب مع إسرائيل لتصنيع طائرات مُسيّرة انتحارية؟
إطلاق هذه الصناعة في المغرب يأتي بعد أشهر عديدة من المفاوضات مع مجموعة صناعات إسرائيل للطيران Israel Aerospace Industries - IAI
18 سبتمبر 2021

في خطوة جديدة لتسريع التقارب بين المغرب وإسرائيل بعد التطبيع تخطط الرباط لتطوير برنامج تصنيع طائرات مُسيّرة انتحارية "كاميكاز" بالتعاون مع قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، حسب موقع Morocco World News.

واستند الموقع في ذلك إلى تقرير نُشر الأربعاء على الموقع الفرنسي الاستخباراتي Africa Intelligence، الذي كشف أن الرباط وتل أبيب يعملان حالياً على تطوير مشروع صناعة الدرون الانتحاري في المغرب.

وقال الموقع إن إطلاق هذه الصناعة في المغرب يأتي بعد أشهر عديدة من المفاوضات مع مجموعة صناعات إسرائيل للطيران Israel Aerospace Industries - IAI، وبالتحديد مع شركتها الفرعية BlueBird Aero Systems المتخصصة في صناعة هذا النوع من الطائرات.

وفي حال بدء تنفيذ هذا الاتفاق سيتمكن الإسرائيليون من إنتاج مُسيّرات في المغرب بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة، ما قد يساعد على تقوية صناعة الدرون الإسرائيلية في الأسواق العالمية، حسب المصدر ذاته.

يأتي هذا الاتفاق باعتباره ثمرة إعلان المديرية الوطنية الإسرائيلية للفضاء الإلكتروني في يوليو/تموز، بأن رئيسها التنفيذي ييغال أونا وقَّع اتفاقية تعاون مع المغرب لمساعدة الشركات الإسرائيلية على بيع المعرفة والتكنولوجيا.

ويضيف الموقع بأنه على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي مغربي، فإن وسائل إعلام إسرائيلية متخصصة أكدت أن المغرب طلب شراء طائرات إسرائيلية مُسيّرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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