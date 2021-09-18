في خطوة جديدة لتسريع التقارب بين المغرب وإسرائيل بعد التطبيع تخطط الرباط لتطوير برنامج تصنيع طائرات مُسيّرة انتحارية "كاميكاز" بالتعاون مع قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، حسب موقع Morocco World News.

واستند الموقع في ذلك إلى تقرير نُشر الأربعاء على الموقع الفرنسي الاستخباراتي Africa Intelligence، الذي كشف أن الرباط وتل أبيب يعملان حالياً على تطوير مشروع صناعة الدرون الانتحاري في المغرب.

وقال الموقع إن إطلاق هذه الصناعة في المغرب يأتي بعد أشهر عديدة من المفاوضات مع مجموعة صناعات إسرائيل للطيران Israel Aerospace Industries - IAI، وبالتحديد مع شركتها الفرعية BlueBird Aero Systems المتخصصة في صناعة هذا النوع من الطائرات.

وفي حال بدء تنفيذ هذا الاتفاق سيتمكن الإسرائيليون من إنتاج مُسيّرات في المغرب بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة، ما قد يساعد على تقوية صناعة الدرون الإسرائيلية في الأسواق العالمية، حسب المصدر ذاته.

يأتي هذا الاتفاق باعتباره ثمرة إعلان المديرية الوطنية الإسرائيلية للفضاء الإلكتروني في يوليو/تموز، بأن رئيسها التنفيذي ييغال أونا وقَّع اتفاقية تعاون مع المغرب لمساعدة الشركات الإسرائيلية على بيع المعرفة والتكنولوجيا.

ويضيف الموقع بأنه على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي مغربي، فإن وسائل إعلام إسرائيلية متخصصة أكدت أن المغرب طلب شراء طائرات إسرائيلية مُسيّرة.