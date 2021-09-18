سياسة
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الحوثيون يعدمون 9 أشخاص رغم التحذيرات.. ومساعٍ أممية لـ"نقاش جاد" في اليمن
أعدمت جماعة الحوثي اليمنية، 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة صالح الصماد، في وقت أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عزمه الانخراط في "مناقشات جادة ومستمرة" لحل أزمة البلاد.
الحوثيون يعدمون 9 أشخاص رغم التحذيرات.. ومساعٍ أممية لـ"نقاش جاد" في اليمن
جماعة الحوثي تُعدم 9 أشخاص تتهمهم باغتيال القيادي الحوثي صالح الصماد / وسائل التواصل
18 سبتمبر 2021

أعدمت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد.

وقُتل الصماد، الذي يُعدّ أحد أكبر القادة الحوثيين، في 19 أبريل/نيسان 2020، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحُديدة (غرب).

وحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، فإنّ "النيابة العامة نفّذت حكم القصاص بحق تسعة من أعضاء خلية تحالف العدوان (التحالف العربي) المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس صالح الصماد ومرافقيه".

في سياق متصل، قال عبد الرحمن برمان، رئيس المركز الأمريكي للعدالة (غير حكومي مقره ميشيغان)، إنّ "جماعة الحوثي تنفّذ عملية إعدام بحق 9 أشخاص من أبناء تهامة (غرب) بينهم قاصر".

واتّهم برمان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجماعة "بتعذيب وإخفاء المتهمين بشكل قسري ومنعهم من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية وإعدامهم إثر محاكمة صورية افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة".

وفجر السبت، طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني بضغط أممي ودولي على الحوثيين لوقف إعدام اليمنيين التسعة.

وحذر الأرياني في بيانه "من تدشين مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً لأعمال القتل الجماعية للمدنيين عبر إعدامها 9 من سكان محافظة الحُديدة (غرب)، بعد إخضاعهم لمحاكمة صورية بتهم ملفّقة".

وأضاف: "أوامر القتل التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين التسعة جريمة قتل عمد مكتملة الأركان ولا تختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة) في مناطق سيطرتها".

وفي سياق متصل اتهمت 6 منظمات حقوقية "جماعة الحوثي بإيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلي دفاعهم، والامتناع عن سماع أدلتهم وأوجه دفاعهم، وحجز القضية للحكم من دون أن تكفل حقّهم في الدفاع أو توفر لهم محاكمة عادلة".

في سياق منفصل، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الجمعة عزمه الانخراط في "مناقشات جادة ومستمرة" لحل أزمة البلاد.

وأكد غروندبيرغ خلال لقائه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض "عزمه الإصغاء إلى الأطراف والانخراط في مناقشات جادة ومستمرة حول سبل المضيّ قُدماً نحو تسوية سياسية شاملة تحاكي تطلّعات اليمنيين رجالاً ونساءً".

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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