سياسة
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بيليه يعود إلى العناية المركّزة.. ماذا قالت ابنته عن حالته الصحية؟
دخل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه العناية المركزة مجدداً بعد معاناته صعوبات في التنفس، فيما قالت ابنته إنه "يتعافى جيداً" لتطمئن عشاقه عبر وسائل التواصل.
بيليه يعود إلى العناية المركّزة.. ماذا قالت ابنته عن حالته الصحية؟
نشرت ابنة بيليه كيلي ناسيمنتو صورة لها بجوار والدها في المستشفى ضمن مسعاها لطمأنة المحبين / instagram
18 سبتمبر 2021

عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه البالغ 80 عاماً لفترة وجيزة الجمعة إلى العناية المركزة بعد معاناته صعوبات في التنفس، حسب ما أعلن مستشفى آينشتاين في ساو باولو حيث خضع لجراحة مطلع الشهر الجاري.

وأعلن المستشفى في بيان أنه وبعد صعوبات في التنفس جرى "نقله إجراءً وقائياً إلى وحدة العناية المركزة، وبعد استقرار حالته وُضع المريض في العناية شبه المركزة".

وأضاف بيان المستشفى: "هو في حالة مستقرة راهناً من ناحية القلب والأوعية الدموية والتنفس".

وكان بيليه خضع في 4 سبتمبر/أيلول الجاري في المستشفى ذاته لجراحة لإزالة ورم في القولون، جرى اكتشافه خلال فحوص روتينية، وبقي في العناية المركزة حتى 14 سبتمبر/أيلول قبل نقله إلى غرفة عادية.

وبعد البيان الصادر عن المستشفى طمأن بيليه محبيه في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها: "أصدقائي، لا أزال أتعافى بشكل جيد. اليوم تلقيت زيارات من عائلتي ولا أزال أبتسم كل يوم".

كما نشرت ابنة بيليه، كيلي ناسيمنتو، صورة لها بجوار والدها في المستشفى ضمن مسعاها لطمأنة المحبين.

وكتبت ناسيمنتو على إنستغرام بجوار الصورة: "هذا هو سيناريو الشفاء الطبيعي لرجل في سنه. بعد عملية كهذه، أحياناً تخطو خطوتين للأمام وخطوة إلى الخلف".

وأضافت: "بالأمس كان مرهقاً وتراجع خطوة إلى الخلف. اليوم قطع خطوتين إلى الأمام. أُقسمُ إنه يتعافى بشكل جيد في ظروف عادية! يوجد الكثير من القلق في العالم هذه الأيام ولا نريد أن نضيف المزيد منه".

وتدهورت صحة بيليه في السنوات الأخيرة وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في أبريل/نيسان 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية، ولدى عودته إلى البرازيل جرت إزالة حصوات من الكلى.

وعانى بيليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 التهاباً حاداً في المسالك البولية، اضطره إلى دخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً، إذ تسبب كسر إحدى الضلوع أثناء إحدى المباريات بضرر في كليته اليمنى التي أزيلت في النهاية.

وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977، واختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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