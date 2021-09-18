سياسة
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تركيا تعتبر بيان قمة جنوب أوروبا "منحازاً وبلا رؤية".. ماذا جاء فيه؟
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي تانجو بيلغيتش إن الأجزاء المتعلقة بملفات شرق المتوسط وقبرص والهجرة غير القانونية في البيان المشترك لقمة جنوب أوروبا "منحازة وبلا رؤية وبعيدة عن الواقع، كما هو الحال في بيانات الأعوام الماضية".
تركيا تعتبر بيان قمة جنوب أوروبا "منحازاً وبلا رؤية".. ماذا جاء فيه؟
بيلغيتش يدعو دول الاتحاد الأوروبي للتخلي عن موقفها أحادي الجانب تجاه تركيا / AP
18 سبتمبر 2021

أعربت تركيا عن استيائها من البيان المشترك لقمة بلدان جنوب أوروبا "ميد9"، بخصوص ملفات شرق المتوسط، وقبرص، والهجرة غير القانونية، واصفة إياه بأنه "منحاز وبلا رؤية وبعيد عن الواقع".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي تانجو بيلغيتش السبت في جواب خطي رداً على سؤال حول بيان القمة.

وانتقد بيلغيتش البيان المشترك لدول جنوب أوروبا، فرنسا وقبرص الرومية وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا واليونان، بنهاية القمة المنعقدة في أثينا أمس الجمعة.

وقال إن "الأجزاء المتعلقة بملفات شرق المتوسط وقبرص والهجرة غير القانونية في البيان المشترك منحازة وبلا رؤية وبعيدة عن الواقع، كما هو الحال في بيانات الأعوام الماضية".

ودعا بيلغيتش دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على البيان المذكور إلى "التخلي عن موقفها أحادي الجانب الذي تتبع من خلاله اليونان وإدارة قبرص الرومية بشكل أعمى تحت غطاء التضامن معهما".

وكان قادة الدول الأوروبية المشاركون في القمة قد دعوا تركيا "للامتناع عن الاستفزازات أو الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي" فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

واستضافت اليونان الجمعة القمة الثامنة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي مع التركيز على قضية "التغير المناخي" و"التحديات الأمنية" ومن بينها الأزمة الأفغانية واحتمال حصول موجة هجرة جديدة.

وأعيد تسمية هذه القمة المعروفة باسم "ميد 7" (فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وقبرص ومالطا والبرتغال) "الاتحاد الأوروبي ميد" بعد انضمام كرواتيا وسلوفينيا إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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