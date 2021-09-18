قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 في انفجارات استهدفت سيارات تابعة لحركة طالبان في عاصمة ولاية ننغرهار شرقي البلاد، كما أصيب آخرون في انفجار سيارة ملغمة بالعاصمة كابل.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم السبت في مدينة جلال أباد، لكن تنظيم الدولة يتخذ من شرق أفغانستان مقراً رئيساً له وهم أعداء حكام طالبان الجدد في أفغانستان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون من طالبان بين القتلى والجرحى.

ونقلت قناة طلوع نيوز عن مسؤولين محليين في الولاية قولهم إنّ لغماً أرضياً مزروعاً على جانب طريق استهدف مركبة تابعة لقوات طالبان، في مدينة جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار.

وفي العاصمة كابل، أصيب شخصان في انفجار سيارة ملغمة، صباح السبت، حسب إعلام محلي.

ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية عن شهود عيان قولهم إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة بالحي 13 في العاصمة كابل صباح اليوم.

وأضافت أن التفجير تسبب بإصابة شخصين بجروح سطحية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 07:45 ت.غ.

تجدر الإشارة إلى أن تفجيراً تبناه تنظيم داعش الإرهابي وقع الشهر الماضي قرب مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصاً.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي أعلنت حركة طالبان سيطرتها على العاصمة كابل بموازاة انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية الشهر نفسه، ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الهروب من البلاد.