سياسة
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الجيش السوداني يضبط شحنة سلاح قادمة من ليبيا ويعتقل المسؤولين عنها
أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا والقبض على 4 متهمين، بينهم اثنان يحملان الجنسية الليبية.
الجيش السوداني يضبط شحنة سلاح قادمة من ليبيا ويعتقل المسؤولين عنها
السودان يعلن ضبط شحنة سلاح قادمة من ليبيا / AA
18 سبتمبر 2021

أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية السبت ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا والقبض على 4 متهمين، بينهم اثنان يحملان الجنسية الليبية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المقدم ركن علي أحمد محمود عووجه، القائد بقوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش السوداني).

وقال المسؤول العسكري إن "دوريات من الدعم السريع بمنطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، اشتبكت مع عصابات لتجارة السلاح، وتمكنت من ضبط سيارتين ماركة (GMC) على متنها 36 بندقية كلاشنكوف".

وأشار إلى ضبط صندوقي قنابل يدوية بالإضافة إلى مدفع (دوشكا) المضاد للطيران، وقاذف (آربجي 7) المضاد للدروع، وعدد كبير من الذخائر بمختلف أنواعها.

وأردف: "قوات الدعم السريع ألقت القبض خلال العملية على 4 أفراد من عصابات تجارة السلاح بينهم اثنان من الجنسية الليبية"، من دون تفاصيل عن الاثنين الآخرين.

وتضمّ المناطق الحدودية الجنوبية لليبيا مع كل من السودان وتشاد والنيجر، طرق عبور قوافل المهربين وتجار السلاح والبشر والإرهابيين، ويسيطر على بعض نقاطها مسلحون من التبو والطوارق وقبائل أخرى في الصحراء، وتحصل على أموال وسلع ووقود مقابل السماح بمرور شبكات التهريب.

كما يكافح السودان الجريمة العابرة للحدود والتجارة في السلاح وظاهرة الهجرة غير النظامية التي تضاعفت معدلاتها بالسنوات الأخيرة وتقودها عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا امتداداً للحدود الشمالية الغربية مع ليبيا، لنقل المهاجرين إلى دول مثل إسرائيل عبر مصر، وإلى أوروبا عبر ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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