شارك مئات التونسيين السبت في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس رفضاً لـ"الفساد" وللمطالبة بإنهاء إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد "الاستثنائية".

واجتمع مئات النشطاء والحقوقيين والسياسيين التونسيين في وقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة رفضاً لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية وللمطالبة بوقفها، حسب وكالة الأناضول.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات أبرزها: "لا تراجع عن الشرعية" و"لا انقلاب على مؤسسات الدولة" و"لا خوف، لا رعب، السلطة ملك الشعب" و"دستور، حرية، كرامة وطنية" وسط حضور أمني كثيف.