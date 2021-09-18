سياسة
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شاهد | مئات يتظاهرون للمطالبة بإنهاء تدابير قيس سعيد الاستثنائية بتونس
خرجت وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس رفضاً لـ"الفساد" وللمطالبة بإنهاء إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد "الاستثنائية".
شاهد | مئات يتظاهرون للمطالبة بإنهاء تدابير قيس سعيد الاستثنائية بتونس
اجتمع مئات النشطاء والحقوقيين والسياسيين التونسيين في وقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة / Reuters
18 سبتمبر 2021

شارك مئات التونسيين السبت في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس رفضاً لـ"الفساد" وللمطالبة بإنهاء إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد "الاستثنائية".

واجتمع مئات النشطاء والحقوقيين والسياسيين التونسيين في وقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة رفضاً لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية وللمطالبة بوقفها، حسب وكالة الأناضول.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات أبرزها: "لا تراجع عن الشرعية" و"لا انقلاب على مؤسسات الدولة" و"لا خوف، لا رعب، السلطة ملك الشعب" و"دستور، حرية، كرامة وطنية" وسط حضور أمني كثيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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