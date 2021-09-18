قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إن صادرات بلاده سجلت رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها 200 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة 28 لمجلس المصدّرين الأتراك، وحفل توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى بالصادرات.

وأضاف أن تركيا وصلت إلى عتبة مهمة ببلوغها نسبة 1% من الصادرات العالمية.

وأردف: "سجلنا العام الحالي أعلى أرقام للصادرات في تاريخ الجمهورية على الصعيد الشهري ونصف السنوي والسنوي".

وتابع قائلاً: "تجاوزت صادراتنا على صعيد 12 شهرا حاجز 200 مليار دولار لأول مرة، وحطمت رقماً قياسياً بتسجيلها 211 مليار دولار لغاية 17 سبتمبر/أيلول".