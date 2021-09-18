سياسة
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منزل وتكاليف عملية جراحية.. ماذا فعل مدرب تشيلسي لمدبّرة منزله السابقة؟
في لفتة إنسانية، ساعد توماس توخيل، المدير الفني الحالي لتشيلسي والسابق لباريس سان جيرمان، مدبرة منزله السابقة بدفع تكاليف عملية جراحية لابنها وشراء منزل لها في الفلبين.
منزل وتكاليف عملية جراحية.. ماذا فعل مدرب تشيلسي لمدبّرة منزله السابقة؟
توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي / Reuters
18 سبتمبر 2021

تكفّل توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، بدفع تكاليف عملية جراحية لابن مدبرة منزله السابقة، عندما كان مدرباً لفريق باريس سان جيرمان.

وقضى المدرب الألماني البالغ 48 سنة، عامين بصفوف النادي الفرنسي، وعاش في أحد الأحياء المشهورة في العاصمة باريس.

وبعد وقت قصير من وصوله إلى "حديقة الأمراء" من بروسيا دورتموند، استعان توخيل وزوجته بخدمات مدبرة منزل فلبينية.

وقرّر المدرب الألماني مساعدة السيدة بعد أن علم أنها تعمل لوقت إضافي لتمويل علاج طفلها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمع اقتراب نهاية تولّيه مهمة الإشراف الفني في فريق باريس سان جيرمان، وخلال محادثة بين توخيل والسيدة الفلبينية حول أحلامها، قالت إنها تحلم بشراء منزل في الفلبين حيث يمكنها التقاعد والعيش مع أسرتها.

وبالفعل قرر مدرب كرة القدم الألماني شراء منزل للسيدة الفلبينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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