سياسة
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مثل الاتحاد الأوروبي.. المكسيك تقترح تكتلاً لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي
قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة تستضيفها بلاده، إنه على دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن تتطلع إلى تأسيس تكتُّل إقليمي مماثل للاتحاد الأوروبي.
مثل الاتحاد الأوروبي.. المكسيك تقترح تكتلاً لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي
االرئيس المكسيكي يدعو إلى تأسيس تكتُّل يجمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي على غرار الاتحاد الأوروبي / Reuters
18 سبتمبر 2021

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السبت، إن على دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن تتطلع إلى تأسيس تكتُّل إقليمي مماثل للاتحاد الأوروبي، في محاولة لانتزاع النفوذ الدبلوماسي من منظمة الدول الأمريكية ومقرها واشنطن.

وفي الجلسة الافتتاحية لقمة يستضيفها لوبيز أوبرادور أمام ما يقرب من 20 رئيساً ورئيس وزراء يحضرون اجتماع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، قال إن الكتلة يمكن أن تعزّز بشكل أفضل اقتصادات دول المنطقة التي تعاني عدم المساواة، فضلاً عن مواجهة الأزمات الصحية وغيرها.

وأضاف: "في مثل هذه الأوقات يمكن لتكتل دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أن يصبح الأداة الرئيسية لتوطيد العلاقات بين دوله".

وقال: "يجب أن نبني في القارة الأمريكية شيئاً مشابهاً لما كان عليه التكتل الاقتصادي الذي كان بداية للاتحاد الأوروبي الحالي"، مشدداً على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة.

ولم يحضر أي ممثل عن الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو.

واجتمع القادة بدعوة من الرئيس المكسيكي بهدف محدد يتمثل في إضعاف منظمة الدول الأمريكية التي تستبعد كوبا.

وفي كلمته دعا الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى اتفاق عالمي لخفض ديون الدول الفقيرة، فيما تَحدَّث الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل عن ضرورة إنهاء الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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