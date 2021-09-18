سياسة
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بعد توقيع اتفاقيات.. مليون عامل مصري يبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر
أعلن وزير العمل الليبي علي العابد في تصريحات أدلى بها عقب عودته من زيارة لمصر ضمن وفد حكومي، أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتنفيذ مشروعات اتُّفق عليها بين البلدين.
بعد توقيع اتفاقيات.. مليون عامل مصري يبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر
وزير العمل الليبي يقول إن نحو مليون عامل مصري سيدخلون إلى بلاده اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل
18 سبتمبر 2021

أعلن وزير العمل الليبي علي العابد السبت، أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العابد للأناضول، عقب عودته من زيارة لمصر ضمن وفد حكومي.

وقال العابد: "وقّعنا مع مصر عقوداً بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليار دولار)"، بلا تفاصيل عن هذه المشروعات.

وأضاف: "هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول".

وبيّن أن هذا "يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية".

وخلال الأشهر الأخيرة شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطوراً إيجابياً عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لليبيا في 20 أبريل/نيسان الماضي.

وفي أكثر من مناسبة أعربت مصر عن دعمها حكومة "الوحدة الوطنية" الحالية في ليبيا.

والخميس وقّعت ليبيا ومصر 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.

ومنذ أشهر تشهد ليبيا انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامَّها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة لسنوات من الصراع المسلَّح حول الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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