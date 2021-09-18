سياسة
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أردوغان: نتخذ خطوات لبناء مفاعلات نووية جديدة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتخذ خطوات لبناء مفاعلات جديدة للطاقة النووية في ولاية سينوب (شمال) ومنطقة تراقيا شمال غربي البلاد.
أردوغان: نتخذ خطوات لبناء مفاعلات نووية جديدة
أردوغان يقول إن تركيا تتخذ خطوات لبناء مفاعلات جديدة للطاقة النووية / AA
18 سبتمبر 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوات تتخذها حكومته لبناء مفاعلات جديدة للطاقة النووية في ولاية سينوب (شمال) ومنطقة تراقيا شمال غربي البلاد.

والسبت نشر أردوغان عبر حسابه على تويتر مشاهد من لقاء عقده الجمعة مع شباب جامعيين في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وقال في كلمة خلال اللقاء إن مشروعات الطاقة النووية في سينوب وتراقيا من شأنها أن تعزّز قوة الطاقة المتجددة وتساهم في تخفيض الأسعار.

وأشار إلى أن محطة "آق قويو" النووية التي تُبنى في مرسين حالياً، ستشكّل نموذجاً في هذا الإطار، وسيكون لها دور مهمّ في تأمين العاملين.

وذكر أن تركيا اكتسبت 13 ألف مهندس متخصص بالطاقة النووية، وأن هذا العدد سيزداد، وهذا يعني إعداد العاملين للمحطتين الثانية والثالثة مبكراً.

وأفاد بأن حكومته تخطّط لافتتاح الوحدة الأولى من "آق قويو" في النصف الأول من 2023، وستسعى جاهدة لإنهاء الوحدات الثلاث الأخرى في أقرب وقت.

يُشار إلى أن تركيا وروسيا وقّعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقاً للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيّز التشغيل عام 2023، بعد أن وُضِع حجر أساسها في أبريل/نيسان 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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