سياسة
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خبير أمريكي: تركيا تؤدي أدواراً مهمة   وستزداد أهمية في النظام العالمي
قال الخبير الأمريكي في العلوم السياسية مايكل أ.رينولدز، إن تركيا تؤدي أدواراً مهمة في أجزاء مختلفة من العالم لا في منطقتها فحسب، وستزداد أهميتها في النظام العالمي متعدد الأقطاب.
خبير أمريكي: تركيا تؤدي أدواراً مهمة   وستزداد أهمية في النظام العالمي
الخبير في العلوم السياسية مايكل أ.رينولدز يقول إن تركيا نجحت في تنفيذ مهامّ تخدم السلام والاستقرار الدوليين / AA
18 سبتمبر 2021

رأى الخبير الأمريكي في العلوم السياسية مايكل أ.رينولدز أن تركيا تؤدي أدواراً مهمة في أجزاء مختلفة من العالم لا في منطقتها فحسب، وستزداد أهميتها في النظام العالمي متعدد الأقطاب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رينولدز، وهو باحث في قسم دراسات الشرق الأدنى في جامعة برنستون الأمريكية، في إطار سلسلة مقابلات أجرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مع شخصيات خبيرة.

وقال رينولدز: "بالنظر إلى تركيا ومكانتها في النظام العالمي متعدد الأطراف، لا شكّ في أنها ستصبح أهمّ من حيث النظام العالمي متعدد الأطراف أو الأقطاب".

وأشار إلى أن تركيا تؤدّي أدواراً سياسية واقتصادية وعسكرية مهمة جداً، وقد نجحت في تنفيذ مهامّ تخدم السلام والاستقرار الدوليين، ليس فقط في منطقتها، بل وفي أجزاء مختلفة من العالم.

واعتبر أن الدور التركي مهم لأمن منطقة كبيرة تضمّ أفغانستان، وكذلك أمن الشرق الأوسط الكبير.

وأكد أن السبب في ذلك هو موقع تركيا الجغرافي، وموقفها الثابت، ووضعها كحكومة مستقرة في المنطقة، وامتلاكها جيشاً معروفاً بقدراته، فضلاً عن التكنولوجيا العسكرية المتطورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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