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خلاصات من TRT عربي: 19 سبتمبر/أيلول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 19 سبتمبر/أيلول 2021
وزير الخارجية الفرنسي يندد بما اعتبره "أزمة خطيرة" تمثلت في إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً مع باريس لتسلُّم غواصات منها / AA
19 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يندد بما اعتبره "أزمة خطيرة" تمثلت في إلغاء أستراليا عقداً ضخماً مع بلاده لتسلُّم غواصات منها، ومليون عامل مصري يبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر.

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أزمة الغواصات.. باريس: ما حصل "كذب" ينذر بأزمة وسيؤثر في مستقبل الناتو

تَطرَّق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت، إلى ما اعتبره "أزمة خطيرة" تمثلت في إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً مع باريس لتسلُّم غواصات منها، مندداً بـ"كذب وازدواجية وتقويض كبير للثقة" من جانب حلفاء فرنسا. [TRT عربي]

وبرّر لودريان عبر قناة "فرانس 2" استدعاء سفيرَي فرنسا في كانبيرا وواشنطن بـ"وجود أزمة خطيرة بيننا". [TRT عربي]

وقال إن هذا الإجراء غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين باريس وواشنطن "هو رمزي جداً. لقد حصل كذب، حصلت ازدواجية، حصل تقويض كبير للثقة، حصل ازدراء، لذا فإن الأمور بيننا ليست على ما يرام". [TRT عربي]

وأضاف لودريان: "استدعينا سفيرينا لمحاولة الفهم ولنُظهِر لبلداننا الشريكة منذ وقت طويل أننا نشعر باستياء كبير وأن بيننا فعلاً أزمة خطيرة". [TRT عربي]

بعد توقيع اتفاقيات.. مليون عامل مصري يبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر

أعلن وزير العمل الليبي علي العابد السبت، أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العابد للأناضول، عقب عودته من زيارة لمصر ضمن وفد حكومي. [TRT عربي]

وقال العابد: "وقّعنا مع مصر عقوداً بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليار دولار)"، بلا تفاصيل عن هذه المشروعات. [TRT عربي]

وأضاف: "هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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