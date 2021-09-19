سياسة
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أردوغان يتوجه إلى أمريكا لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيشارك في مراسم افتتاح "البيت التركي الجديد" بنيويورك.
أردوغان يتوجه إلى أمريكا لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
سيلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في اليوم الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة.  / Reuters
19 سبتمبر 2021

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التوجه إلى الولايات المتحدة، الأحد، للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان السبت، إن أردوغان سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في الفترة بين 19 و22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان، سيشارك الاثنين الموافق 20 سبتمبر/أيلول، في مراسم افتتاح مبنى "البيت التركي الجديد" في نيويورك.

كما ذكر أن أردوغان سيلقي كلمة في اليوم الأول للجمعية العامة، التي ستنعقد تحت شعار بناء القدرة على الصمود عبر الأمل، من أجل تجاوز وباء كورونا، وإعادة بناء الاستدامة والاستجابة لاحتياجات الكوكب، واحترام حقوق الإنسان وإعادة إحياء الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الزيارة ستشهد عقد لقاءات ثنائية بين أردوغان وعدد كبير من زعماء الدول والحكومات، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كما سيشارك الرئيس أردوغان أيضاً في لقاء مع ممثلي الجالية التركية والإسلامية بالولايات المتحدة، على هامش مؤتمر تنظمه اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية تحت شعار "من الممكن إنشاء عالم أعدل".

ومن المنتظر أن يدلي أردوغان بتصريحات لوسائل إعلامية في الولايات المتحدة، ويشارك في مأدبة تقليدية لمؤتمر الاستثمار التركي الـ11 الذي سيقام بحضور ممثلين من عالم الأعمال الأمريكي، بإشراف مجلس الأعمال التركي ـ الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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