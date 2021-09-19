طالبت فلسطين، الأحد، المجتمع الدولي بتفعيل "آليات ملزمة" لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وصل TRT عربي نسخة منه، قبيل الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال البيان: "تؤكد الوزارة، وفي ظل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا".

وتنطلق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء، الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للدورة الـ76 لجمعيتها العامة، بحضور أكثر من 110 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء (193 دولة).

وطالبت الوزارة بـ"تفعيل آليات ملزمة لتطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لإلزام إسرائيل كدولة احتلال عنصري بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".

كما دعت إلى "عدم إضاعة الوقت في معالجة بعض مظاهر الاحتلال وقشوره، أو إدارة الصراع تحت شعار التأييد الشكلي النظري لحل الدولتين".

واستعرض بيان الخارجية "التصعيد الحاصل في اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم خلال الأيام الأخيرة" .

وأدانت "بشدة حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في عموم المناطق المصنفة (ج)" والتي تشكل 60% من الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تنكرها لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وحربها المفتوحة لتصفية القضية الفلسطينية" .

وحذرت "المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر كل يوم لا تستدعي موقفاً جدياً لوقفها" .

ويصل الأحد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نيويورك، وسيجري بدءاً من الاثنين سلسلة مشاورات ولقاءات، استباقاً لبدء جلسات النقاش العامة، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ76.

وقال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، السبت، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلمة، الجمعة، تتناول "المسائل العملية لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني (...) وإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الانتهاكات من قبل المجتمع الدولي".