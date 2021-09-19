صدر كتاب لأمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، تحت عنوان "جولاتي الإفريقية"، تروي فيه تفاصيل زياراتها إلى بلدان القارة السمراء، بين عامي 2014 – 2020.

الكتاب الذي من المقرر أن يحتل مكانه في رفوف المكتبات، بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستقوم أمينة أردوغان بتعريفه خلال فعالية في "البيت التركي" بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك على هامش مرافقتها للرئيس أردوغان المشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بين 19 – 22 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وستستعرض أمينة أردوغان كتابها أمام عقيلات القادة وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في الفعالية.

وتروي أمينة أردوغان في كتابها المذكور، تفاصيل زياراتها إلى 23 بلداً إفريقيّاً.

واستهلت أمينة أردوغان التي أهدت كتابها لوالدتها السيدة خيرية، كتابها بمقولة لجلال الدين الرومي تقول: "الشمعة لا تفقد شيئاً من نورها حين تشعل شمعة أخرى".

ويصدر الكتاب في المرحلة الأولى باللغة التركية، وستتم ترجمته إلى اللغات الإنكليزية، والفرنسية والعربية والسواحلية.