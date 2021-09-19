مددت محكمة إسرائيلية في مدينة الناصرة اعتقال 4 من الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع وأعيد اعتقالهم، لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنّ المحكمة مددت اعتقال الأسرى زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومحمد العارضة ومحمود العارضة لمدة 10 أيام.

وذكرت أنّ أفيغدور فيلدمان محامي زكريا الزبيدي قال في نهاية الجلسة إنّ الزبيدي أخبره أنه زحف في النفق نحو نصف ساعة حتى خرج من السجن.

وأوضح أن التمديد يأتي للتحقيق معهم في فرارهم من سجن جلبوع قبل نحو أسبوعين.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، حفر ستة أسرى فلسطينيين نفقاً من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقال أربعة منهم قبل نحو أسبوع، هم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.

وفجر الأحد أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال آخر أسيرين فرَّا من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.​​​​​