سياسة
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"على ذمة التحقيق".. محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال 4 من أسرى جلبوع 10 أيام
مددت محكمة إسرائيلية اعتقال 4 من الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع وأعيد اعتقالهم، لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق. وقال محاكي الأسير زكريا الزبيدي إن التمديد يأتي للتحقيق معهم في فرارهم من السجن قبل نحو أسبوعين.
"على ذمة التحقيق".. محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال 4 من أسرى جلبوع 10 أيام
محكمة إسرائيلية تمدّد اعتقال 4 من أسرى جلبوع هم محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري / AFP
19 سبتمبر 2021

مددت محكمة إسرائيلية في مدينة الناصرة اعتقال 4 من الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع وأعيد اعتقالهم، لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنّ المحكمة مددت اعتقال الأسرى زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومحمد العارضة ومحمود العارضة لمدة 10 أيام.

وذكرت أنّ أفيغدور فيلدمان محامي زكريا الزبيدي قال في نهاية الجلسة إنّ الزبيدي أخبره أنه زحف في النفق نحو نصف ساعة حتى خرج من السجن.

وأوضح أن التمديد يأتي للتحقيق معهم في فرارهم من سجن جلبوع قبل نحو أسبوعين.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، حفر ستة أسرى فلسطينيين نفقاً من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقال أربعة منهم قبل نحو أسبوع، هم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.

وفجر الأحد أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال آخر أسيرين فرَّا من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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