قال والد أسير فلسطيني أعيد اعتقاله فجر الأحد بعد أسبوعين من فراره من سجن جلبوع الإسرائيلي، إن الأسرى الفارين والمعاد اعتقالهم أوصلوا رسالتهم بعد أن كان ملفهم طي النسيان.

وأضاف فؤاد كممجي والد الأسير أيهم كممجي للأناضول: "الأسرى الستة أوصلوا رسالة أسرى منسيين من جميع شرائح المجتمع، لقد دقوا ناقوس الأسرى".

وأعرب كممجي عن أمله في أن "تكون الرسالة قد وصلت لكل من يستطيع أن يحرر أسرى من السجن".

وفجر الأحد أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال أيهم ومناضل نفيعات، آخر أسيرين فرَّا من سجن جلبوع يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك في المنطقة الشرقية من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "ألقى الجيش الإسرائيلي ومقاتلو (جهاز الأمن العامّ-المخابرات) الشاباك، القبض على السجينين الهاربين من سجن جلبوع، في جنين".

وأضاف والد أيهم: "الأسرى لما فقدوا الأمل في إخراجهم من الأسر قرروا بسواعدهم وأصابعهم أن يخرجوا نحو الحرية".

وقال إنه "فوجئ بعد منتصف الليلة الماضية باتصال هاتفي من أيهم يخبره فيه اعتزامه تسليم نفسه، بعد حصار الجيش الإسرائيلي له، حفاظاً على سلامة أهل المنزل الذي كان يؤويه.

وأردف: "كان يتوقع مغادرة أيهم البلاد ووصوله إلى إحدى الدول المجاورة، فوجئت باتصاله، كان في جنين ويبعد عني 2-3 كيلومترات، ومنذ أسبوعين بجانبي يستنشق الحرية ولا أعرف عنه أو أراه".

وعبّر فؤاد كممجي عن خشيته على مصير ابنه أو تعرُّضه للتعذيب، وقال: "ما دام الاحتلال فالخوف موجود"، محمّلاً الاحتلال "كامل المسؤولية عن حياته (أيهم) وسلامة جسمه".

كما طالب "المنظمات الحقوقية وغير الحقوقية بأن تتوجه إلى الأسيرين المعاد اعتقالهما وتُطمئِن الشعب عنهما".

وقال والد أيهم إن "إيواء واستقبال الأسيرين المعاد اعتقالهما لا يقلّ وطنية عن عمل الشباب أنفسهم، ولا ينمّ إلا عن شرف وشهامة وقمة الوطنية".

وحسب بيان الشرطة الإسرائيلية فقد "قُبض على المطلوبَين وهما على قيد الحياة، بلا مقاومة، واقتيدا للاستجواب بجهاز الأمن العامّ".

وأضاف البيان أنه اعتُقل فلسطينيَان آخرَان، قدّما المساعدة للأسيرين.

وحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فإن قوات إسرائيلية كبيرة من الجيش الإسرائيلي طوّقت أحد البيوت الفلسطينية في جنين، وطلبت من سكانه الخروج منه وتسليم أنفسهم، وكان منهم الأسيران الفارّان.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، حفر ستة أسرى فلسطينيون نفقاً من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقال أربعة منهم قبل نحو أسبوع، هم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.