سياسة
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فشل كبير بتنفيذ الخطط.. الصحة العالمية تحذر من نقص لقاحات كورونا بإفريقيا
ذكر بيان لمنظمة الصحة العالمية أن الدولة الإفريقية الأكثر تقدماً من حيث نسبة المحصنين ضد كورونا هي سيشيل (72% من مجموع السكان)، تليها موريشيوس (55%)، والمغرب (44%)، وتونس (21%)، وجزر القمر والرأس الأخضر (18% في كل منهما).
فشل كبير بتنفيذ الخطط.. الصحة العالمية تحذر من نقص لقاحات كورونا بإفريقيا
يشكّل النقص الراهن في اللقاحات حاجزاً جدياً أمام تنفيذ برنامج التطعيم في عديد من مناطق القارة
19 سبتمبر 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 13 دولة فقط من دول إفريقيا نجحت في تنفيذ المهمة المطروحة من المنظمة، وهي تطعيم 10% من سكان كل من هذه الدول ضد فيروس كورونا حتى نهاية هذا الشهر.

وجاء في بيان أصدرته المنظمة الأحد: "13 دولة إفريقية حققت المهمة المطروحة في تطعيم السكان ضد مرض كوفيد-19".

ويشكل النقص الراهن في اللقاحات حاجزاً جدياً أمام تنفيذ برنامج التطعيم في عديد من مناطق القارة، وفق البيان.

وذكر أن الدولة الإفريقية الأكثر تقدماً من حيث نسبة المحصنين ضد كورونا هي سيشيل (72% من مجموع السكان)، تليها موريشيوس (55%)، والمغرب (44%)، وتونس (21%)، وجزر القمر والرأس الأخضر (18% في كل منهما).

وفي الجزء الجنوبي من القارة تعود الريادة في هذا المجال إلى زيمبابوي (13%) وجنوب إفريقيا (12%).

قالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، مؤخراً، إن هدف تطعيم 40% من سكان إفريقيا ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر/كانون الأول القادم يبدو بعيد المنال.

وأشارت إلى أن حظر التصدير وتخزين اللقاحات يؤديان إلى إبطاء إيصال اللقاحات إلى إفريقيا.

وحذرت مويتي من أن التطعيم البطيء في إفريقيا حيث أُبلغَ عن أكثر من 8 ملايين حالة إصابة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 204800 حالة وفاة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات شديدة العدوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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